Ett av de stora dragplåstren i den nya speltjänsten Google Stadia är Final Fantasy XV, ett rpg-spel som är tänkt att erbjuda 40 timmars underhållning med massor av action.

Nu har det emellertid visat sig att Stadia-versionen har en allvarlig bugg som gör att det inte går att spara efter ungefär 20 timmars spelande, något som har gjort många användare irriterade.

Enligt 9to5Google handlar det om tre olika dialogrutor som visas när du försöker spara spelet, närmare bestämt Failed to save checkpoint. Try again?, Could not save game och Play will continue, but current progress is not saved.

Google låter via Reddit meddela att man arbetar på en lösning, så det kan vara på sin plats att avvakta ett tag till innan du börjar spela Final Fantasy XV på Stadia. Om du inte vill vänta bör du bara ha ett spel sparat och undvika att ta bilder med den inbyggda kameran i spelet, detta då ”brist på lagringsutrymme” tros vara boven i dramat.