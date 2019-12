Det är inte bara musikåret 2019 som går mot sitt slut, utan också hela 2010-talets musikdecennium. För att uppmärksamma detta har Spotify nu lagt upp hemsidan Spotify Wrapped där Spotify-användare kan logga in för att se hur deras musiklyssnande sett ut under både 2019 och under hela 2010-talet.

Utöver listor för 2019 som visar vilka som var dina mest lyssnade artister, låtar, genrer och podcastfavoriter kan du även se vilka som var dina mest spelade artister och låtar för varje år under hela 2010-talet. Förutsatt att du haft Spotify så länge förstås. Du kan även se hur många minuter du lyssnat per år.

Den som sedan vill kolla sin smak mot den bredare massan kan titta här för att se Spotifys sammanställning av 2019:s mest spelade låtar och artister samt 2010-talets mest spelade låtar där vi i toppen hittar 3) rockstar av 21 Savage och Post Malone, 2) One Dance av Drake, Kyla och Wizkid och 1) Shape of You av Ed Sheeran.

