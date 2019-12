Googles spelströmningstjänst Stadia har nu fått en dedikerad butiksflik på sin hemsida, där användare nu kan köpa spel direkt i webbläsaren Chrome. Tidigare var du annars tvungen att göra dina inköp via Stadia-appen.

Finding your favorite games just got easier! The Stadia store is rolling out on web, giving you a new way to browse and buy your favorite games right from your Chrome browser on desktop. Check it out today!