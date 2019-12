Avtalet mellan Tele2 (som äger Com Hem och Boxer) och Bonnier Broadcasting (TV4 och C More) löper ut vid midnatt natten till 10 december, och om inget nytt avtal sluts i sista minuten kommer det betyda att alla TV4- och C More-kanaler släcks för Tele2:s kunder.

Tele2:s vd Anders Nilsson har via debattinlägg först i SvD och senare i Expressen klagat på att TV4 ska ha skjutit upp förhandlingar om ett nytt avtal. I Expressen skriver han att TV4 inte är intresserat av att förhandla.

TV4 svarar på anklagelserna i ett uttalande till Dagens Media:

– Först och främst, det är viktigt att förstå att det här är en helt vanlig affärsförhandling som inte har något med Telias köp av TV4 att göra. Den här typen av förhandlingar sker regelbundet mellan oss och operatörerna. Det är mycket olyckligt att Com Hem hotar med att släcka våra kanaler som en del av sin opinionsbildning. De stora förlorarna i det spelet blir publiken. Vi för inte förhandlingar i media och vi arbetar intensivt för att hitta en lösning med alla tittare och användare i fokus.

Com Hem hade en liknande konflikt med Discovery innan Tele2 köpte upp företaget. Den gången släcktes bland annat Kanal 5, Kanal 9 och Discovery Channel tills dess att konflikten hade lösts.