Jupp, Nemesis är snart på jakt igen. Resident Evil 3-remaken har varit en "officiell hemlighet" tack vare den utmärkta remaken av Resident Evil 2. I tisdags drog Capcom upp ridån med hjälp av en sjukt bra trailer under Sonys livestream från State of Play. Spelet kommer att släppas till PS4, Xbox One och pc den 3 april 2020.

Den ursprungliga versionen av Resident Evil 3 kom ut på Sony Playstation 1999. Med Resident Evil 3 får du co-op multiplayer-läget Resident Evil Resistance, ett intensivt överlevnadsspel där fyra spelar mot en. En spelare är Mastermind, som kan finjustera miljön och använda en kortlek för att placera ut monster och fällor, samt kontrollera William Birkin och Tyrant. De fyra andra spelarna måste arbeta tillsammans med olika vapen och speciella förmågor för att fly innan tiden löper ut.

Kolla in lanseringstrailern för Resident Evil 3: Nemesis-remaken högst upp i artikeln!