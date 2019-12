Det amerikanska konsument- och konkurrensverket FTC (Federal Trade Commission) har i samband med julhandeln släppt en säkerhets-checklista för smarta leksaker och vad du bör tänka på om du vill köpa en till ett barn.

FTC uppmanar konsumenterna att undersöka leksakens olika funktioner. Använder den sig av en kamera eller mikrofon? Vad kommer den i så fall spela in och vet du när kameran och mikrofonen är påslagen?

Låter leksaken barnet att skicka mejl eller använda sociala medier? Kan föräldrar styra leksaken och vara involverade i installationen och hanteringen av den? Vilka kontroller och inställningar finns? Vad är grundinställningarna?

FTC flaggar också för att det är viktigt att vara medveten om huruvida leksaken samlar in information och hur den informationen används. Var sparas data, så som bilder, och delas den vidare? Vem har tillgång till datan? Ger företaget föräldern möjligheten att se och radera datan? Är informationen säkert lagrad?

Om leksaken samlar in information om ett barn som är under 13 år måste företaget, i USA, berätta om det och be om tillåtelse från vårdnadshavarna. De måste även säkra datan som samlas in samt ge föräldern rätten att kunna radera den.

