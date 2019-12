Det råder Star Wars-hysteri inför biopremiären av filmen Star Wars: The Rise of Skywalker. Och det är inte bara Disney som smider medan järnet är varmt. Samsung meddelar till exempel att det idag (torsdag) är nordisk säljstart för den nya Star Wars-specialutgåvan av Galaxy Note 10 Plus.

Mobilen, som är illustrerad med symbolen för The First Order från Star Wars: The Rise of Skywalker, kommer tillsammans med en light saber-röd stylus, rödsvarta Galaxy Buds, ett skyddsfodral med en Kylo Ren-illustration samt unika bakgrundsbilder med Star Wars-tema. Specialversionen kommer att säljas i en begränsad upplaga via Samsungs webbshop.

Rekommenderat pris för Galaxy-mobilen från en galax långt, långt bort är satt till 14 290 kr.

