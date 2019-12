För lite mer än ett år sedan meddelade spelutvecklaren Telltale att man skulle lägga ner verksamheten efter ett mycket tungt år.

Detta innebar att i princip alla pågående projekt lades ner. Bland annat den andra säsongen av det hyllade The Wolf Among Us som släpptes under 2013 och 2014.

Men i samband årets Game Awards blev det klart att uppföljaren återuppstått, vilket presenterades med en ny trailer. För utvecklingen står Adhoc Studios som består av tidigare Telltale-anställda och orginalskådespelarna från det första spelet återvänder också.

Utgivaren Lcg Entertainment säger att spelet kommer släppas på konsol och PC som en tidsexklusiv titel på Epic Games Store. När det kommer ske är dock oklart.

