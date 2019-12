Youtube har nu sammanställt de 40 mest populära musikvideorna under 10-talet. Intressant nog var det bara en låt från 80- och 90-talet som passerade gränsen en miljard visningar på YouTube - båda låtar av Guns N 'Roses.

Ed Sheeran, Guns N 'Roses, Michael Jackson, Linkin Park och Katy Perry har var och en minst två låtar låtlistan. Den mest populära låten är inte oväntat Luis Fonsis Despacito med över sex miljarder (!) Visningar sedan den släpptes 2017. Rick Astleys Never Gonna Give You Up skulle förmodligen ha förpassats till glömskans mörker om det inte var för fenomenet ”Rick Rolled”.

40. Rick Astley – Never Gonna Give You Up



39. Michael Jackson – Thriller



38. Bon Jovi – Livin’ On A Prayer



37. Bonnie Tyler – Total Eclipse of the Heart



36. Aqua – Barbie Girl



35. Dr. Dre ft. Snoop Dogg – Still D.R.E.



34. Backstreet Boys – I Want It That Way



33. Europe – The Final Countdown



32. The Police – Every Breath You Take



31. Michael Jackson – Billie Jean



30. No Doubt – Don’t Speak



29. Scorpions – Wind of Change



28. 4 Non Blondes – What’s Up



27. Cyndi Lauper – Girls Just Want To Have Fun



26. 50 Cent – In Da Club



25. Whitney Houston – I Will Always Love You



24. Linkin Park – In The End



23. System of a Down – Chop Suey!



22. Chris Brown – Loyal



21. Katy Perry – Hot N Cold



20. Beyonce – Halo



19. A-ha – Take On Me



18. The Cranberries – Zombie



17. Nirvana – Smells Like Teen Spirit



16. Taylor Swift – You Belong With Me



15. Guns N’ Roses – Sweet Child of Mine



14. Lady Gaga – Bad Romance



13. Guns N’ Roses – November Rain



12. Linkin Park – Numb



11. Axel F – Crazy Frog



10. Ed Sheeran – Thinking Out Loud



9. OneRepublic – Counting Stars



8. Katy Perry – Roar



7. Maroon 5 – Sugar



6. Justin Bieber – Sorry



5. PSY – Gangnam Style



4. Mark Ronson – Uptown Funk



3. Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – See You Again



2. Ed Sheeran – Shape of You



1. Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito