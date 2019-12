Nu är det klart att remaken av det omtyckta strategispelet Warcraft III, Warcraft III: Reforged, kommer att släppas den 28 januari 2020. Något som innebär en försening då utgivaren Blizzard Entertainment tidigare uppgav att spelet skulle dyka upp redan under 2019.

Blizzard själva skriver att förseningen beror på att extra utvecklingstid behövdes för några sista justeringar.

Utöver uppdaterad grafik av både Warcraft III: Reign of Chaos från 2002 och expansionen Warcraft III: The Frozen Throne från 2013 har remastern också en nybalanserad onlinemiljö, nya matchmaking-funktioner och spelarinnehåll.

Warcraft III: Reforged släpps i två versioner, en för 29,99 dollar (cirka 300 kronor) och en för 39,99 dollar (cirka 400 kronor).

Den dyrare versionen är då en Spoils of War Edition som innehåller extramaterial som skins till Warcraft III: Reforged och även innehåll till andra Blizzard-spel som World of Warcraft, Overwatch och Heroes of the Storm.

