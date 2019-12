Oneplus har meddelat att de kommer presentera sin första experimentella koncepttelefon under teknikmässan CES 2020 som äger rum den 7 till 10 januari 2020 i Las Vegas.

Den kinesiska mobiltillverkarens koncept ska enligt Androidpolice bjuda på en framtida vision av både ny teknologi och ett alternativt designtänk för framtidens smartphones.

We're bringing you a sneak peek into the future look of smartphones.#OnePlusConceptOne https://t.co/saHNY16bNO