En prototyp för en ny funktion som ska göra musiklyssnandet på Spotify mer socialt, Tastebuds, har upptäckts i webbversionen av musiktjänsten av ingenjören Jane Manchun Wong. Den som vill kan se den ofullständiga startsidan för Tastebuds här.

Tidigare har Spotify-användarna främst fått förlita sig på Spotifys egna spellistor och smakalgoritmer för att upptäcka ny musik på plattformen. Något som gjort att Spotify blivit lite av en envåldshärskare gällande vilka låtar och artister som fått synas, vilket i sin tur förstås justeras av skivbolagens marknadsföring.

Spotify is working on Tastebuds, letting users discover music through their friends pic.twitter.com/uqUXmRvEKo