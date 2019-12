Nu har spelutgivaren Valve bekräftat via Twitter att den tionde upplagan av den gigantiska Dota 2-tävlingen, The International, kommer att äga rum den 18:e till 23:e augusti 2020 i Globen i Stockholm.

Tillfället markerar första gången som Sverige är värdland för spelturneringen där arton lag tävlar om Aegis of Champions-trofén

Make sure to have some free time in your calendar next August! The International main event will run on Aug 18th-23rd.