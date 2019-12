I dag har det största batteriet i en Tesla Model 3 en kapacitet på 75 kWh, men kanske kan det snart få sällskap av ett större batterialternativ. ”Tesla-hackaren” Green har på Twitter delat med sig av intressanta detaljer han har hittat i några rader kod till Tesla Model 3, något som Electrek först rapporterade om.

Bland annat pekar den läckta koden mot att Model 3 kan få ett nytt fälgalternativ, men än mer intressant: Ett 100 kWh stort batteri som komplement till dagens 50 och 75 kWh. Det skulle göra att Model 3 får lika stor batterikapacitet som Model S och Model X, men längre räckvidd tack vare lägre förbrukning. Om detta blir verklighet återstår dock att se.

I koden finns också referenser till ett Ludicrous Mode som kan ge en ännu lite snabbare Tesla Model 3 Performance.

Now where it gets interesting is with the actual batetery packs.



the 100kWh pack has survived the great "non-model3 stuff purge" mid year so there's a fair chance this is actually upcoming and not some spillover. pic.twitter.com/gliPuJhrP7