Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) 27 december 2019

I samband med att The Mandalorian hade premiär för sitt åttonde och sista avsnitt på streamingtjänsten Disney Plus, meddelade seriens showrunner Jon Favreau, via Twitter, att Star Wars-serien får en andra säsong som kommer att ha premiär under hösten 2020.

Första säsongen av The Mandalorian har fått ett fint mottagande bland kritiker och ännu bättre bland publiken som till synes växt med varje nytt avsnitt. Serien har under hösten också lyckats vara en återkommande stor del av den allmänna populärkulturen.

Den påkostade produktionen har samtidigt fortfarande inte haft premiär i stora delar av världen, så som Sverige. Något som förväntas ske först när Disney Plus blir officiellt tillgängligt här.

