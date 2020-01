Jabras olika hörlurar i Elite-serien tenderar att bli populära, med flera prisvärda modeller som ändå lyckas trycka in grym brusreducering. På förra årets CES-mässa fick vi se den lyxiga over ear-modellen Elite 85h med aktiv brusreducering – men i år verkar företaget sikta in sig på en mer beskedlig prisklass.

Detta med rykande färska Elite 45h, som också är av over ear-modell, men som inte bjuder på samma avancerade brusreduceringsteknik. Vad de däremot kan skryta med är en prislapp på 999 kronor och en batteritid som uppskattas till hela 40 timmar. På en kvarts laddning ska du kunna lyssna i över åtta timmar.

Elite 45h är också utrustade med dubbla mikrofoner som ska eliminera buller, blåst och andra störande bakgrundsljud när du pratar i telefonen. Egna funktionen My Sound anpassar ljudbilden vid musiklyssnande för varje enskild individ, en teknik Jabra utnyttjat sitt systerbolag GN Hearing för att ta fram. Företaget pysslar vanligtvis med tillverkning av hörapparater, och det ska bli spännande att se vad de kan bidra med.

Utöver detta får vi också tillgång till alla de stora röstassistenterna; Google Assistent, Siri och Alexa. Dessa nås med ett tryck på den dedikerade assistent-knappen och kan sedan hjälpa till med allehanda spörsmål.

Mars 2020 är det sagt att Elite 45h ska nå butikerna, och då alltså till det facila priset om 999 kronor.