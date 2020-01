Autonom körning var återigen BMW:s tema för årets CES-mässa. Företaget lyfte särskilt fram 5g som en förutsättning för autonom körning på nivå 3 och uppåt.

Därför kommer 5g-stöd att ingå i BMW Inext som lanseras under 2021. Något som gör BMW till den första premiumtillverkaren att erbjuda nästa generations mobilnät i en serieitillverkad modell. 5g kommer att levereras via bilens inbyggda sim-kort och användas för att stärka säkerheten och för passagerar-innehåll som 4k-streaming, videokonferenser och spelande via molnet.

Foto: BMW, Creative Commons

AI ska också få större plats i framtiden när det kommer till interaktion med BMW:s bilar, där företaget främst framhåller sitt nya Interaction EASE-system som innehåller blickigenkänning. Bilens system kommer då kunna följa och tolka vad som sker i förarens synfält.

Den artificiella intelligensen kommer kunna upptäcka när föraren fokuserar blicken på ett objekt utanför bilen och ta fram relevant information. Systemet kommer finnas i tre valbara lägen, Explore, Entertain och Ease, som alla anpassar information, bilens interiör och underhållning efter de olika lägena.

Foto: BMW, Creative Commons

Sett till bilarnas interiörer presenterar BMW även en ny design tänkt för elbilen BMW i3, där målet varit att skapa ett "boutique-hotell" för bilens passagere. Komplett med loungestolar, generöst benutrymme och en "sound zone" som utesluter brus.

Utöver framtidsvisionerna visade BMW även upp stolen BMW X7 Zerog Lounge, som är redo för serieproduktion de närmaste åren. Stolen ska kunna lutas bakåt med 40 eller 60 grader i ett bekvämt lutande läge utan att det påverkar säkerheten. Detta genom ett säkerhetsbälte som är inbyggt i stolen och en cocoon-airbag som vid en olycka sprider kolisionskraften via sätesskenen.