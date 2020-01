Razer har haft fullt upp på CES. Förutom stationär speldator har de nu även lanserat den Switch-liknande kontrollen Razer Kishi. Kontrollen finns för både Android och IOS. Den ansluts enkelt via usb c eller via lightning-kontakt. Dessvärre är inte kontrollen kompatibel med båda plattformarna - har du en Iphone och en Android måste du alltså köpa två kontroller om du vill använda Kishi till båda telefonerna.

I stället för blåtand ansluts kontrollen direkt till telefonens kontakt och - vips! - har du en lågbudget Switch-liknande historia i dina händer. Om du använder Android finns det hopp om att den kommer att fungera tillsammans med molntjänster som Xcloud eller Stadia.

Alerta läsare kanske undrar om Kishi använder mobilens batteri då den kopplas in direkt i telefonen, och jo, det gör den. Dessbättre har den begåvats med en passthrough-port så du kan ladda telefonen medan du spelar.

Enligt The Verge skiljer sig inte Kishi nämnvärt från andra kontroller när det handlar om knapplacering och funktioner. Här finns abxy-knappar, två styrspakar med mera. Enligt Razer kommer Kishi att fungera med spel som har Android Mobile Controller-stöd samt alla Ios-spel som är MFi Controller-kompatibla.

Kishi släpps tidigt under 2020 och tros kosta strax över 1 000 kronor.