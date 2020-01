The Pokémon Company visade i samband med en ny Nintendo Direct upp företagets framtida planer för Nintendo Switch-spelen Pokémon Sword & Shield som släpptes i november.

För första gången någonsin kommer Pokémon-spelen att utökas med två expansioner i form av The Isle of Armor, som släpps i juni, och The Crown Tundra, som dyker upp i höst.

Expansionerna kommer innehålla nya områden, karaktärer, äventyr, spellägen och Pokémon-former såväl som över 200 existerande och några nya Pokémon.

Ett expansionspass som innehåller både The Isle of Armor och The Crown Tundra säljs via Nintendos Eshop för 312 kronor.

Expansionspassen innehåller lokala skillnader beroende på om de köps till Pokémon Sword eller Pokémon Shield.

Läs också: Spelåret 2019 - här är årets bästa (och sämsta) spel