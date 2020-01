Sommaren 2016 var tillfället då världens gator och torg fylldes av folk som jagade efter monster genom augmented reality-appen Pokémon Go.

Men även fast Pokémon Go idag inte är samma kulturfenomen som det en gång var, så rapporterar nu mobilanalysfirman Sensor Tower att spelet drog in mer pengar än någonsin under 2019.

Enligt firmans data investerade Pokémon Go-spelare under premiäråret 2016 hela 832 miljoner dollar i spelet, följt av en dipp på 29 procent under 2017 ner till 589 miljoner dollar. Men allt eftersom utvecklaren Niantic ihop med The Pokémon Company vårdat spelet och användarbasen genom att släppa nytt innehåll i form av nya Pokémon, raid battles och möjligheten att byta monster med varandra, ökade spelarnas investeringar återigen till 816 miljoner dollar under 2018, följt av rekordsiffran 894 miljoner dollar under 2019.

Sensor Tower uppskattar att Niantic allt som allt dragit in 3,1 miljarder dollar, eller 29,45 miljarder svenska kronor, på Pokémon Go än så länge. Det är dock oklart hur mycket av pengarna som går till utvecklaren och hur mycket som går till The Pokémon Company, som också Nintendo äger en betydande del av.

