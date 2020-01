Skådespelaren Mark Hamill, mest känd för sin roll som Luke Skywalker i Star Wars, skriver via Twitter att han nu kommer radera sitt Facebook-konto.

"Jag är så besviken över att Mark Zuckerberg värdesätter vinst mer än sanning att jag valt att radera mitt Facebook-konto. Jag vet att det här är ett stort "Vem bryr sig?" för världen i det stora hela, men jag kommer att sova bättre om natten."

So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I've decided to delete my @Facebook account. I know this is a big "Who Cares?" for the world at large, but I'll sleep better at night. #PatriotismOverProfits 🇲🇾>💰 https://t.co/seb2eJMTo6