Under CES-mässan visades det upp mängder av häftiga prylar. Vi på M3 har nu utsett de allra coolaste och mest nyskapande prylar vi fick se på årets stora teknikmässa. Häng med i videon ovan när vi delar ut priset "Best in Show 2020"!

De fick utmärkelser:

LG CordZero Thinq Robot Mop – självgående mopp som följer efter din robotdammsugare.

Samsung Q950TS – 8k-tv med nästintill osynliga skärmkanter.

Dell Alienware Concept Ufo – handhållen gaming-pc.

Lenovo Thinkpad X1 Fold – vikbar Windows 10-dator på 13 tum.

Cake Ösa elmoped – helt modulär och med 12 mils räckvidd.

Razer Tomahawk – pyttelitet barebone-chassi gör det lätt att bygga gamingburk.

Linksys Aware – wifi-teknik som använder radiovågor för att känna av rörelse.