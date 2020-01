Om sex månader öppnar Nintendos första nöjespark, Super Nintendo World, i Universal Studios i Osaka, Japan. Inför premiären har Nintendo släppt en trailer som ger ett första smakprov på vad parken ska innehålla.

Trailern går inte så mycket in på detaljer men Nintendo har under ett press-event i Japan sagt att en av attraktionerna är en Super Nintendo World-app som kommer gå att använda ihop med armband som skaffas i parken, rapporterar Kotaku.

Armbandet och appen låter dig sedan gå runt i Super Nintendo World och likt Super Mario hoppa upp i frågetecken-block, samla mynt, stjärnor och till och med delta i boss-strider tillsammans med andra parkgäster. En topplista kommer också visa vilka i parken som har mest poäng.

Du kan se några av Bloombergs reportrar testa delar av tekniken nedan.

Efter Osaka kommer Nintendo i framtiden också öppna parker i Universal Studios Florida och Singapore.

This "Power Up Band" lets visitors collect coins and battle bosses while exploring the physical environment 📲 Progress will be tracked via a smartphone app #SuperNintendoWorld #任天堂



