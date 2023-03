Stryka kläder är ungefär lika roligt som att se en repris av fotbolls-VM 1990. För dig som inte kommer ihåg så åkte Sverige på stryk av allt och alla i gruppspelet. Med en steamer håller du kläderna skrynkelfria utan att det blir tråkigt eller tidskrävande!

Snygg och slimmad

I Philips Steam & Go Plus får du ett snygg steamer med en effekt på 1 300 watt, vilket räcker för att förånga 24 gram vatten per minut. Steamern väger 950 gram, har 70 milliliter vattenkapacitet och finns i vitt eller lila.

Pris: 837 kronor hos Amazon Sverige

För den som vill ha mer

För den som sover med kläderna på räcker det inte med en handhållen steamer för att få bort skrynklorna. Nej, du vill ha rejälare doningar, som Tefal Pro Style IT3440. En mer stationär historia som till och med har automatisk avkalkning och en vattentank som rymmer 1,5 liter.

Pris: 1 039 kronor på Ellos

När mer inte är tillräckligt

Laurastar Lift förvandlar vatten till ånga med hjälp av 2 200 watt – det sprutar ut 200 gram ånga per minut när du drar igång den här. Laurastar värmer upp ångan två gånger. Varför det inte räcker med en gång vet vi inte riktigt. Men slätt ska det i alla fall bli.

Pris: 4 890 kronor på Hemmashoppen

För hemmaproffset

Propress PRO290 är grejen för dig som alltid drömt om att ha en egen liten kemtvätt hemma. Och om du inte drömt om det kanske du kan använda den som bastuaggregat i ett litet utrymme. Oavsett vilket så sprutar den här ånga som om den hade livet som insats. Finns i vitt eller rosa.

Pris: 8 890 kronor hos Fruugo

Kombo av stryk och ånga

Inte en renodlad steamer, men attan vad den här slätar ut skrynklor! Vi hade en skjorta som var skrynkligare än en nyvaken Shar-Pei, ett vanligt strykjärn hade lika mycket effekt som en sprinkler har på solen. Efter en kort stund, kryddat med lite svordomar samt ett besök från vår chefredaktör som undrade vad vi höll på med, hade Philips Perfectcare 6000 gjort den slät som siden.

Pris: 2 900 kronor hos Amazon Sverige

För den budgetmedvetne

Tillhör du kategorin som hänger tvätten i pressvecken samt har böckerna sorterade i storleksordning? Då kanske du inte behöver det tyngsta artilleriet då din tvätt förmodligen är tämligen skrynkelfri från början - allt som behövs är en lättare ångning. Då kan en enklare Princess 332846 vara för dig.

Pris: 584 kronor hos Amazon Sverige

Retro look med Solac

Solac PC1500 för tankarna till den klassiska kobratelefonen. Hopplös att klämma fast mellan öra och skuldra men ack så snygg. Solac ska definitivt inte klämmas in mellan öra och skuldra! Däremot ska du ånga bort alla veck med den. Finns i vitt, svart och rött.

Pris: 581 kronor hos Amazon Sverige

Med luftens hjälp

Cleanmaxx gör jobbet för dig. Trä skjortan över galgen och tryck på knappen. När du gjort det fylls skjortan med varmluft som både torkar och slätar ut den. Kan det bli enklare? Nä, knappast. Med den här apparaten kan till och med strykning bli ett nöje.

Pris: 1 462 kronor hos Amazon