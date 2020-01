Googles spelströmningstjänst Stadia släpptes i höstas och har hittills inte speciellt många spel tillgängliga (listan har 42 titlar men flera av dem har inte släppts än, till exempel Baldur’s Gate 3).

Test: Google Stadia har enorm potential – och flera brister

Men det ska det bli ändring på, lovar Google. Företaget meddelade under torsdagen att det planerar att släppa över 120 nya spel på plattformen under 2020, och minst 10 exklusiva titlar redan under första halvåret.

Andra nyheter som kommer snart är bland annat 4k-upplösning via webbläsaren på dator, stöd på andra Android-mobiler än Pixel, trådlös anslutning av Stadia-handkontrollen till dator, och fler funktioner ska kunna styras med Google Assistant.

Vad Google inte nämnde är gratisversionen av tjänsten, som enligt tidigare löften ska komma någon gång under 2020. Med Pro-tjänsten betalar du dels en månadsavgift för själva tjänsten och dels engångssummor för varje spel.