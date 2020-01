Silicon Valley-startupen Mojo Vision säger att de nu ska bygga en kontaktlins med en inbyggd skärm som kan användas för augmented reality (förstärkt verklighet). Just nu har företaget tagit fram en fungerande prototyp som visades upp i samband med CES-mässan förra veckan, rapporterar The Verge.

Enligt Mojo Vision är tanken att linserna till en början ska hjälpa folk med synfel och kunna bidra med saker som bättre skärpa och zoom-funktioner. Under CES-mässan demonstrerade Mojo Vision för bland annat The Verge hur linsen kunde användas för att hjälpa en person se i mörkret genom augmented reality som markade ut objekt i synfältet. Kontaktlinsen ska däremot inte ha satts in i någons öga vid demonstrationstillfället och fick dessutom sin ström av ett externt batteri.

Linsen, som är tänkt både för konsumenter och företag, ska ha världens minsta mikroskärm med en pixeltäthet på 14 000 ppi, vilket kan jämföras med en Iphone 11 som har en pixeltäthet 326 ppi. Den ska också innehålla rörelsesensor, bildsensor och radio för att stabilisera de ar-bilder som visas. Navigeringen genom linsens användargränssnitt är tänkt att göras med blickspårning. Mojo Vision säger att tanken är att funktionaliteten ska dyka upp när den behövs men aldrig bombarerade användaren med information.

Linsen behöver därefter disinfekteras varje natt och kan laddas med induktion. Mojo Vision säger att användare förmodligen kommer behöva bära ett tillbehör på kroppen som kan användas för datauppkoppling och processorkraft till linsen.

När Mojo Visions linser väl dyker upp är just nu oklart. Tekniken behöver godkännas för sitt medicinska bruk. Oavsett säger Mojo Vision att de hoppas på att släppa en första produkt inom två år.

Läs också: Wearables på CES - Här är nya prylarna du kan ha på dig