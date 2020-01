Det visar ett nytt dokument som lämnats in till den amerikanska myndigheten FCC. Headsetet kallas i dokumenten för ”Lenovo VR3030S”, skriver The Verge. Headsetet ser ut att vara en fristående enhet i den meningen att det inte behöver kopplas in till en pc eller mobiltelefon.

Vilken spelplattform Lenovos nya vr-försök kommer använda sig av är dock ett frågetecken, och inget som framgår av de inlämnande handlingarna. Kanske blir det Steam VR, Microsofts Windows Mixed Reality eller Facebooks Oculus.