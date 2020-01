Enligt Wall Street Journal konsumerades över en biljon låtar i USA under 2019. Det är 1 000 miljarder låtar. Europa var inte mycket sämre. I England släppte British Phonographic Industry en rapport som visar att engelsmännen lyssnade på över 114 miljarder låtar - motsvararande 156 miljoner skivor. Detta är en ökning med 7,5 procent jämfört med 2018.

Om man jämför siffran med 2012, vilket var det första året mätningar av strömmad musik infördes, är ökningen på hela 3 000 procent! I dagsläget står strömmande musik för 75 procent av Englands totala musikkonsumtion. Den mest spelade låten var Lewis Capaldis Someone You Loved som skrapade ihop 228 miljoner lyssningar.

I Tyskland var siffran för 2019 107 miljarder låtar enligt German Music Industry Association. 2018 var antalet strömmade låtar 79,5 miljarder vilket innebär en ökning på 34,6 procent. Topplåtarna i Tyskland är inte officiella i skrivande stund, men på julafton spelades Mariah Careys All I Want for Christmas Is You 3,2 miljoner gånger och Last Christmas av Wham! noterade tre miljoner spelningar samma dag. Om detta borgade för en fröjdefull jul låter vi vara osagt.

Vad som är fortsatt intressant är att vinyl fortfarande ökar, i England såldes dryga fyra miljoner vinylplattor. Mer bisarrt är att kassettbandsförsäljningen har ökat. Inte tomma kassettband, utan album som säljs på kassett (något som var vanligt på 1970-talet). 80 000 kassettband såldes under 2019.

Vi på M3 har inget alls emot analog teknik som vinylplattor - tvärtom! Vi gillar de stora konvoluten, doften av vinyl, knastret när pickupen släpps ned och det varma dynamiska ljudet. Kassettband är däremot ingenting vi saknar. Alls.