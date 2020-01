För bara några månader sedan var det enda sättet att lagligt se Studio Ghiblis älskade animerade filmer att köpa, hyra eller låna dem på dvd eller bluray. Sedan dess har filmstudion först börjat sälja digitala kopior på Itunes och andra butiker, och snart kommer de till streamingtjänster.

Warner Media meddelade redan i december att Studio Ghiblis filmer kommer ingå i HBO Max-tjänsten som kommer till USA och Kanada i vår. Nu avslöjar Netflix att företaget har köpt rättigheterna till resten av världen med undantag för filmernas hemland Japan.

Redan 1 februari kommer den första omgången filmer till Netflix – Laputa: Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves och Tales from Earthsea. Fler filmer kommer 1 mars och 1 april, totalt 21 filmer. Det stora undantaget är Grave of the Fireflies, som Studio Ghibli inte själva har rättigheterna till.