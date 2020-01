Testad produkt: Garmin Fēnix 6X Pro Solar

Pris: 9 200 hos Outdoorexperten.

Garmin kallar själva den här kategorin smarta klockor för "multisportklocka", och det är inte helt lätt att förstå sig på nischen om du inte känner till bakgrunden och tillhör målgruppen. Konkurrenterna heter varken Apple eller Fitbit, Garmin siktar istället in sig på personer som håller på med krävande utomhusaktiviteter eller nischade sporter. Eller de som vill ge sken av att hålla på med sådant. Vi snackar bergsbestigning, långvandring, jakt, fiske och kanske fallskärmshoppning.



Inte skjortvänlig

Designen i Garmins nya toppmodell är tålig och taktisk framför slimmad och diskret. Faktum är att det blir problem redan när vi försöker knäppa skjortärmen, för att inte tala om besväret med att försöka kränga på sig en tajt kavaj med klockan på handleden, om du börjar med fel arm. Men om du som undertecknad tillhör målgruppen är det ett pris vi gärna betalar. Det bulkiga formatet är snarare ett plus, även om det här inte är en klocka vi gillar att sova med.

Garmin Fenix 6X Pro Solar är riktigt gedigen – den är vattenklassad att tåla 10 ATM, och den är fullpackad med sensorer. Här finns pulsmätare, barometer, gyroskop, accelerometer, syremättnadsacklimatisering och riktigt bra gps-mottagare som snabbt och stabilt låser din position och håller den. Men den stora nyheten i klockan är den inbyggda solcellsladdaren i displayen.

Ladda i solen

Att testa solcellsladdning vintertid i Sverige är en utmaning, därför fick klockan även hänga med till USA under en vecka när vi besökte CES-mässan. På pappret ska du kunna få ut tre extra dagars batteritid om klockan får tre timmars starkt solljus per dag, och det låter rimligt. Under vårt test på sammanlagt fem veckor laddade vi klockan endast vid ett tillfälle. Och det här är riktigt skönt efter att ha använt Apple Watch mycket de senaste åren – en klocka som behöver laddas dagligen.

Nu är det nog inte många som är ute över tre veckor på äventyr, men bara vetskapen om att det faktiskt går att ladda upp klockan i solen är häftig, och för några få användare som långvandrare kanske rent av nödvändigt. Vi gillar i alla fall konceptet!

Funktionsmässigt är den här klockan fullpackad med precis allt Garmin har att erbjuda. Här finns massor av träningsprogram för olika nischade sporter som exempelvis kajakpaddling, fallskärmshoppning och snowboardåkning, förutom standardaktiviteter som löpning, styrketräning, simning och cykling. Och datan som samlas in och analyseras i Garmin Connect-appen är extremt omfattande. Här kan du bland annat hålla koll på dina energireserver, stressnivån och antal andetag per minut, förutom steg, puls och förbrända kalorier. En hel del att grotta ned dig i helt enkelt.

Garmin-klockan hittar satellitsignal snabbt och den funkar förvånansvärt bra att navigera med med de inbyggda kartorna. Här finns också 41 000 golfbanor förinlagda och om du sysslar med jakt och använder Garmins hundpejlutrustning får du in jakthundarna direkt i klockan också. Något vi ser fram emot att testa i praktiken när det blir säsong för det.



Inbyggt Spotify

Fenix 6X Pro Solar har 32 GB inbyggt minne och med den nya Spotifyappen kan vi ganska smidigt föra över spellistor direkt i klockan och sedan lämna mobiltelefonen hemma på löpturen om vi kopplar ihop hörlurarna direkt med klockan. Riktigt smidigt! Synd bara att låtarna behöver aktiveras igen efter några veckor då de annars "löper ut", men det antar vi har med Spotifys rättighetsupplägg att göra.

Skärmen i Garmins nya klocka är av typen always-on (transflektiv mip – Memory-In-Pixel), det vill säga det svartnar aldrig helt. Men vi hade gärna sett lite mer stuns i belysningen – ibland är det svårt att se skärmen även när vi trycker på ljusknappen. Men det är ett pris vi får betala för 21 dagars batteritid.

Klockan tar emot och visar notiser och kalenderhändelser, som en "vanlig" smartklocka, och du kan välja att svara på eller avvisa samtal. Men när t ex Apple Watch visar sms och andra aviseringar med bilder, får vi istället oftast upp avhuggna meddelanden i Garmins klocka. Och när vi vill visa hela meningen slutar det oftast med att vi råkar trycka bort hela aviseringen. Dessutom finns här inte diskret haptisk feedback, här är det istället brutala vibrationer som hörs på hela våningsplanet om vi lagt ifrån oss klockan på köksbänken hemma.

En annan, och mer allvarlig nackdel, är hur vi styr alla funktionerna. Då klockan saknar touchfunktion styr du precis allting med fem fysiska knappar. Som vi alltid gjort på analoga gamla sportklockor. Men med så här många funktioner och inställningsmöjligheter blir det väldigt svårt. Fyra av de fem knapparna går att hålla in för att få fram ytterligare funktioner eller undermenyer i standardläget, och väl inne i en app eller ett träningsprogram har nya funktioner dykt upp på en del knappar. Visst, vi får en förklaring när vi hoppar in i appen, men det blir riktigt svårt att hålla reda på i längden.

Helrätt - om du tillhör målgruppen

Vi är dock kluvna i frågan. För när vi är ute i skogen och vandrar i snöyran, och tar av oss handskarna för att starta navigationsprogrammet för att hitta tillbaka till basecamp, då förstår vi konceptet med fysiska robusta knappar (här försöker vi visualisera scenariot...). Men när vi bara vill få igång den där låtlistan i Spotify när vi sitter på bussen, då hade det varit smidigt med touchskärm. Allt kokar till slut ned i vilken typ av användare du är. Eller vill vara...

Är då den här klockan värd drygt 9 000 kronor? För de allra flesta är svaret helt klart nej. Men om du verkligen tillhör målgruppen på riktigt. Ja, då är den här klockan den ultimata kompisen på bergsbestigarresan, och inget slår den på fingrarna när det verkligen gäller.



Omdöme

Garmins nya Fenix 6X Pro Solar är en otroligt kompetent och tålig klocka för dig med äventyrarambitioner och/eller sjukligt intresse för detaljer när det gäller dina träningsresultat. Den är dock väldigt dyr samtidigt som den kräver massor av träning för att lära sig att hantera fullt ut.

Fakta Garmin Fenix 6X Pro Solar

Tillverkare: Garmin

Pris: 9 200 kr

Mått hölje: 51x51x14,9 mm

Skärmupplösning: 280x280 pixlar

Vikt: 82 gram (Titan)

Vattenklassning: 10 ATM

Minne: 32 GB

Gps-sensorer: Ja (även Glonass, Galileo)

Batteritid: 21 dagar (plus solcellsladdning)

Betalsystem: Garmin Pay

Sensorer och funktioner: Se Garmins hemsida.

Snygg och riktigt gedigen.

Mäter allt.

Grym batteritid – och solcellsladdning.

Spotifyklient.

Tar tid att lära sig att använda.

Lite ljussvag skärm.

Priset.