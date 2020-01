Gratis free to play-spel till andra plattformar

10. Dota 2

Den otroligt populära uppföljaren till Warcraft 3-moden Defense of the Ancients har växt sig större än sitt ursprungsspel och är numera en egen franchise. Främst är det känt för sin roll i e-sportsscenen, men Dota 2 är underhållande även för nybörjare. Och dessutom väldigt beroendeframkallande.

9. Fallout Shelter

Har du någonsin drömt om att driva ditt alldeles egna Fallout-valv? I Fallout Shelter får du chansen att förse valvborna med strömförsörjning, vatten och annat de kan tänkas behöva. Målet är helt enkelt att bygga det perfekta valvet och vägen dit går genom att bygga ut, utveckla och expandera. Inte ditt sedvanliga Fallout-spel, men betydligt roligare och garanterat stabilare än trasiga Fallout 76.

8. Realm Royale

Vid första anblick ser Realm Royale ut att vara en kopia av Fortnite: Battle Royale då båda titlarna delar upplägg och har snarlika grafikstilar. Rätt omgående märker vi dock smådetaljer som ger Realm Royale den touch som behövs för att urskilja det från förlagan. Utöver den komiska detaljen att vi förvandlas till kycklingar när vi elimineras, och ges därmed en chans att fly, kan vi även förvandla vapen och andra föremål vi inte behöver till material som kan användas för att skapa nya hjälpmedel.

7. Brawlhalla

Super Smash Bros-spelen är av förklarliga anledningar exklusiva för Nintendo-konsoler, men frågan är om inte Brawlhalla är en av de bättre klonerna. I likhet med Nintendos klassiker finns det ett otal olika slagskämpar med varierade attribut att välja mellan. Sedan är det bara att ge sig in i de röjiga, men riktigt underhållande, striderna för att se vem som blir herren på täppan.

Grafiskt är det simplare än förlagan, men det hindrar inte karaktärerna från att vara karismatiska. I brist på superstjärnor som Mario är det dock gästkaraktärerna som stjäl showen i Brawlhalla. Vem har exempelvis inte drömt om en fight mellan indieikonen Shovel Knight och plattformshjälten Rayman?

6. DC Universe Online

Riktigt underhållande free to play-spel baserat på universumet som huserar Batman, Superman och Wonder Woman. Här skapar du din alldeles unika hjälte baserat på olika attribut från olika superhjältar och tar dig an ondskans krafter tillsammans med andra spelare. DC Universe Online är en riktig långkörare men har tillräckligt med innehåll för att mätta alla som drömt om att vara en superhjälte.

5. Team Fortress 2

Team Fortress 2 är trots sin höga ålder fortfarande ett aktivt spel. Konceptet är simpelt; du placeras i ett lag bestående av karaktärer med olika egenskaper med målet att eliminera motståndarlaget. Precis som i andra spel i genren finns sedvanliga lägen som ”Capture the flag” samt en hel del kosmetiska föremål att låsa upp. Främst är det dock den annorlunda grafiska stilen och humorn som sticker ut.

4. Counter-Strike: Global Offensive

Uppföljaren till fps-klassiskern Counter-Strike Source och en e-sportsgigant värd namnet. CS Go, som det kallas i folkmun, är ett flerspelarcentrerat spel där vi placeras i lag med målet att eliminera varandra. Vi kan också desarmera bomber eller delta i battle royale-matcher, i likhet med andra spel i genren. Men framför allt är det lättillgängligheten som gör att vi uppskattar Counter-Strike – då det är gratis att spela och lätt att lära (men ack så svårt att bemästra).

3. Paladins

Om du letar efter ett alternativ till Overwatch är f2p-spelet Paladins ännu ett ypperligt spel i subgenren "hjälteshooters". Precis som i Overwatch har vi ett stort urval av karaktärer med varierande egenskaper, där alla har sin plats i det lagspel som dominerar spelet. Passar inte den som föredrar soloupplevelser, men är du ute efter ett snabbt och underhållande onlinespel är Paladins ett umärkt gratisalternativ till pc.

2. Destiny 2

Bungies skilsmässa från Activision gav oss mer än bara färre påträngande mikrotransaktioner i Destiny 2. Numera är både grundspelet samt de hyfsat välfyllda expansionerna Curse of Osiris, Warmind och delar av Forsaken, gratis att laddas hem utan kostnad.

Även om de senaste utmaningarna med tillhörande utrustning inte är tillgängliga, finns det fortfarande mängder av innehåll att ta sig an. Gratisspelare kan nå maxnivån och det är inte heller några problem att delta i de utmärka pvp-matcherna eller Gambit-läget. Även äldre raider och striker är tillgängliga, samt specialevent som Iron Banner och Festival of the Lost.

Men framför allt är den alldeles utmärkta huvudkampanjen från originalspelet tillgänglig. Där får vi följa med på en resa som är det bästa Destiny har att bjuda på, både vad gäller häftiga actionmoment och minnesvärda mellansekvenser. Saknar du de gamla Halo-kampanjerna ska du definitivt ta en titt på Destiny 2.

1. Fortnite: Battle Royale

Fortnite började egentligen som ett ”player-versus-environment”-spel där vi byggde baser och skyddade dessa mot horder av zombies. Men det riktiga genombrottet kom i och med Battle Royale-läget som inte bara är gratis utan också har crossplay mellan alla tillgängliga plattformar.

Det är inte svårt att förstå varför Fortnite är ett av populäraste spelen just nu. Här kan nämligen alla vara med i leken och samtliga upplåsningbara skins och vapen är enbart kosmetiska. Men enligt oss finns det inget coolare än de event som avslutar de olika säsongerna.

Senast skrämde Epic Games livet ur fans när världen i spelet upphörde att existera under ett par dagar, enbart för att återuppstå som Fortnite: Chapter 2. Och inför den senaste Star Wars-filmen, Rise of Skywalker, äntrade självaste JJ Abrams spelet för att visa en exklusiv filmsnutt från filmen.

Vi vet helt enkelt aldrig vad som väntar runt hörnet, annat än att Epic Games alltid lyckas överraska oss positivt. Fortnite är helt enkelt mallen för det korrekta sättet att utveckla ”live service-spel” på och är därför vårt främsta val när det gäller free to play-spel till pc.