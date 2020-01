Philips visade igår upp vårens nya produkter inom tv och ljud. Nya tv-apparater och intressanta ljudprodukter demonstrerades om vartannat, med produktexperter både från Philips själva och deras samarbetspartners. Det ger oss en bild av vad vi kan förvänta oss av holländarna under året.

Flaggskeppet för dagen var utan tvekan nya oled-modellerna, OLED 805 och OLED 855. 805-an är mycket snarlik OLED 804 som vi testade förra året, med avskalad design och en fot bestående av två pinnar platt mot bänken, men nu med lite avfasad form på pinnarna istället för fyrkantiga stavar.

OLED 855 har en annan design på foten, fortfarande lika avskalad, men med central fot i mitten och lite mer höjd över tv-bänken, vilket ju kan vara välkommet. Men det är i stort sett samma formspråk som i alla Philips toppmodeller. De har lyckats få till en stil som både är direkt igenkännbar och mycket avskalad. Så det får de gärna fortsätta med.

OLED 855

Nu med mer AI

Det mest intressanta med dessa är den nya bildprocessorn, fjärde generationen av Philips P5, som lägger till AI-funktioner till processorns befintliga bildförbättringsfunktioner. I de demonstrationer vi fick visade den bland annat upp en vid första intrycket imponerande brusreducering och rörelseutjämning. Det var en väldigt kontrollerad demonstration, så vi avvaktar nog med att överösa Philips med beröm förrän vi ser hur den beter sig när vi själva matar den med bildkällor.

Philips visade också upp en färdig 8k-tv, en riktig bjässe på 80 tum, men berättar att de inte har några planer på att släppa den ännu. De fokuserar på 4k ett tag till och anser att marknaden inte är redo att ta steget upp ännu.

Vi fick också se tre nya vanliga led-tv med ips- eller va-paneler. För det första nya 8505-serien. Den presenterades som en uppföljare till populära ”folk tv:n” 7304 från förra året, en modell som i många länder sålts under namnet The One, och som ska ge mycket tv och alla funktioner du behöver – 4k, Android-TV, Philips unika Ambilight-effekt, och även Alexa-stöd – till ett fördelaktigt pris. Om denna också kommer kallas The One (eller kanske The Two?) återstår att se.

Led-tv med extra bra ljud

Sista tv-nyheterna är 9435-serien i 55-65-tumsstorlek mindre 9235 på 43 tum. De är 4k led-modeller i övre mellanklass. Det som gör att dessa sticker ut är den separata högtalarlådan som ser ut som en soundbar och kommer från Bowers & Wilkins som gjorde ljuddelen till Philips vräkiga toppmodell förra året, OLED 984. Den är antingen en del av foten, eller monteras i en separat upphängning vid väggmontering.

Philips 9235, liten tv med stort ljud.

OLED 984 levererade förra årets bästa tv-ljud, och nu tar Bowers & Wilkins alltså sina högtalare till en betydligt humanare prisklass. Det uppskattar vi stort. Kvalitetsljud är en stor del av en bra tv-upplevelse. Speciellt om du ska titta på film.

Med de nya ljudlådorna (Bowers & Wilkins representant som presenterade dem var noga med att poängtera att vi inte skulle kalla dem för soundbars) kan ljudupplevelsen faktiskt bli ännu bättre, då den lite bulligare och rymliga formen ger bättre basakustik. I större 9435-modellerna har den dessutom plats för uppåtriktad högtalare speciellt för Dolby Atmos.

Håller vad de lovar

Hur låter det då? Jo tack, riktigt bra faktiskt. Det är rejäl tyngd i basen och klarhet i musik och filmer, om du har rätt, ren ljudkälla. Film med Atmos-stöd får definitivt den rätta 3d-effekten. I alla fall så pass bra det kan bli med en centralt placerad ljudkälla. Det kan vara det bästa ljud vi hört ut en mellanklass-tv, och vi hoppas få tillfälle att undersöka den saken närmare.

Som vanligt pratade Philips mycket om Ambilight, och proklamerade stolt att det 2020 skulle bli ”Ambilights år”. Men exakt vad som gjorde det till det framgick inte riktigt. För det har inte skett något nytt med tekniken. Tre sidor ljusdioder baktill som kan synka med bilden är numera en stapelvara från Philips, och finns även i enklare budgetmodeller, och om det var något nytt funktionsmässigt så framgick det inte.

Det hela verkar mer handla om en ambition att få fler kunder att prova en Philips-tv och fastna för ljuseffekterna. Och visst, det finns anledningar att prova på en Philips-tv. Men för egen del uppskattar vi nog deras satsning på bra ljud ännu mer.

Bland flera välljudande nyheter var det Fidelio X3 som lät bäst.

Fidelio är tillbaka med imponerande ljud

Det andra som visades upp går också i ljudets tecken, en handfull hörlurar. Det har varit lite stillsamt på hörlursfronten från Philips i ett par år, men nu har de vaknat till igen och levererar intressanta saker. Vi testade nyligen deras prisvärda brusreducerande hörlurar, och nu till våren kommer det mera.

Flaggkeppet för dagen på ljudsidan var Fidelio X3. Det är uppföljaren till Fidelio X2HR som vi testade 2017. R4edan då gav vi Philips beröm för dess rena och luftiga ljud. Det här är även det en öppen over-ear-hörlur, vilket innebär rätt så stort ljudläckage utåt, och är tänkta just för lyssning hemmavid, gärna med en riktigt bra hi res-ljudkälla. Precis som förut drivs lurarna av högkvalitativa 50 millimeters neodymelement.

Vid en provlyssning levererar de kristallklart och distinkt ljud. Det hade varit roligt att kunna utmana den med lite mer varierade musikgenrer och olika kvalitet på inspelningar än de lite tillrättalagda spår vi hade att välja mellan. Ingenting riktigt utmanade högtalarelementen med mäktig bas eller medveten distortion.

En påtaglig skillnad mellan Fidelio X2HR och X3 är helt klart designen. Här har lurarna fått en riktigt cool och modern form och passform och komfort kan vi absolut inte klaga på. Möjligen kan valet att köra separata anslutningar, en vardera i höger och vänster lur, vara lite irriterande.

Philips ST702, nya true wireless för joggingspåret.

Fler hörlurar på gång

Slutligen fick vi en närmare titt på Philips nya sporthörlurar. Här är det istället noll sladdar, då alla ansluter med Bluetooth 5.0. Dessa lurar lanserades redan innan jul, men har inte kommit ut i butik ännu.

Det finns tre varianter, en on-ear-modell (SH402) som uppges ha maxad basåtergivning , en in-ear med pulsmätare (SN503) och en true wireless med bakteriedödande UV-tvätt i laddningsetuiet (ST702). Dessa hade vi inte möjlighet att provlyssna, men med god batteritid och utlovad snabb laddning verkar de lovande.

Exakta priser och svensk lansering av de presenterade produkterna är ännu inte klara, men de lär introduceras med jämna mellanrum under året, precis som 2019.