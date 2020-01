Företaget Match, som ligger bakom dejtingappen Tinder, har investerat i säkerhetsappen Noonlight för att infoga dess funktioner i Tinder. Detta för att bättre kunna skydda användarna, rapporterar The Wall Street Journal, via Engadget.

Användarna ska kunna använda Noonlight direkt via Tinder-appen som en nödknapp om något är fel. Noonlight kommer då dela deras platsdata i realtid och de kommer uppmanas att trycka in en kod. Trycker de inte in koden kommer de få ett meddelande från en av Noonlights anställda. Svarar de inte på meddelandet kommer Noonlight ringa upp dem. Svarar de fortfarande inte, eller säger att de behöver hjälp, kommer Noonlight i stället att kontakta polisen.

Match Group säger att platsdatan kommer stanna med Noonlight och inte användas för marknadsföring. Det kommer också synas att användare använder sig av Noonlight, vilket Match säger ska fungera som avskräckande medel mot ondsinta.

Förväntningen är att Tinder kommer börja testa de nya Noonlight--funktionerna i USA under slutet av januari. Tjänsten kommer vara gratis.

