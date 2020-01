Det går bra för The Witcher. Serien som hade premiär 20 december ska under sin första månad ha setts av hela 76 miljoner hushåll.

Netflix tar nu vara på Witcher-febern och meddelar att de beställt en animerad The Witcher-serie.

The Witcher: Nightmare of the Wolf, som den heter, kommer produceras av koreanska Studio Mir, som tidigare animerat amerikanska tv-serier som The Legend of Korra, Boondocks och filmer som The Death of Superman.

Serien ska fokusera på ett nytt hot och utöka The Witcher-världen. Det är just nu oklart vad för koppling den animerade serien kommer ha med live action-serien, samt vilka skådespelare som är involverade.

