Den senaste tiden har det cirkulerat ett rykte om att Facebook är på väg att införa ansiktsigenkänning för den som vill hålla sina Messenger-konversationer mer privata. Detta efter att utvecklaren Jane Manchun Wong grävt i appens kod och hittat en ny inställning för ett ansiktsbaserat app-lås.

Med funktionen påslagen kan användaren välja att ansiktsigenkänning ska krävas för att låsa upp meddelandeappen efter en stunds aktivitet. Efter avslöjandet uppstod viss förvirring kring huruvida Facebook jobbade på en egen metod för ansiktsigenkänning, men företagsrepresentanter var snabbt ute och förklarade att telefonens inbyggda biometrifunktion skulle stå för den biten.

For these types of privacy features, we would use the face id-type settings already present on the device, not our own version. https://t.co/nEvnfiFQmx