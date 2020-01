En bieffekt av att coronaviruset, som under de senaste veckorna dödat över 100 personer och smittat över 4500, fått spridning är att spelet Plague Inc fått en uppsving i popularitet och åter klättrat upp på världens topplistor. Spelet kan bäst beskrivas som en sjukdomsspridarsimulator där ditt uppdrag är att ta kål på jordens befolkning med skräddarsydda epidemier.

Om det beror på att spelare känner att de måste "göra något" eller bara ägnar sig åt ironiskt skämtande är oklart. Nu har spelets utvecklare, Ndemic Creations, släppt ett uttalande på sin hemsida där de skriver att de märkt att varje gång det är ett stort sjukdomsutbrott så resulterar det i att Plague Inc, som släpptes 2012, får nya spelare. Personer som ofta söker efter information om hur sjukdomar sprids och om de komplexa mekanismer som krävs för att hantera problemet. Ndemic Creations skriver att dessa personer bör titta någon annanstans än Plague Inc.

"Vi designade spelet för att vara realistiskt och informativt, utan att sensationalisera allvarliga och verkliga problem. Något som bekräftats av CDC (USA:s nationella folkhälsomyndighet) och andra ledande medicinska organisationer runt om i världen."

Inlägget fortsätter:

"Det till trots, var snälla och kom ihåg att Plague Inc. är ett spel, inte en vetenskaplig modell och att det nuvarande utbrottet av coronaviruset är en högst verklig situation som påverkar mängder av människor. Vi rekommenderar att spelare får sin information direkt från lokala och globala hälsomyndigheter."

James Vaughan, som ligger bakom spelet, bjöds 2013 in till just CDC för att berätta mer om Plague Inc och hur sjukdomsspridningen fungerar rent spelmekaniskt.