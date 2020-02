Undertecknad är den första att skriva under på att Mini körmässigt är en av de mest underhållande bilar som finns på marknaden. Låg tyngdpunkt och vikt, ett hjul i vardera hörn samt pigga motorer. Egenskaper som kan tillskrivas hela modellutbudet men som kanske främst gäller 3- och 5 dörrars-versionerna. Sedan BMW 1994 förvärvade varumärket finns här även den så hett eftertraktade premiumkänslan.

Fram tills nyligen fanns Mini enbart bensin- eller dieselmotorer varav den sistnämnda ej längre säljs i Sverige, vilket är förståeligt med tanke på senaste tidens chockhöjningar av fordonsskatten för just bilar med dieselmotorer.

Med Mini Cooper SE slår tillverkaren in på en ny väg och erbjuder nu för första gången en helt eldriven modell, sedan tidigare har man som bekant erbjudit den större Countryman som Plug-in hybrid med en räckvidd på upp till 51 kilometer på enbart el.

Som vilken Mini som helst

Nya Cooper SE ser lyckligt nog ut som vilken vanlig Mini som helst, som på när ett par små detaljer. Förutom e-emblem runt om, specialdesignade fälgar, laddningsluckan är den gulgråa grillen samt de matchande backspeglarna de tydligaste kännetecknen.

I övrigt är måtten i stort sett desamma sånär som på att Cooper SE är 18 millimeter högre och samt 24 millimeter längre än den ”vanliga” 3-dörrars Mini och att viktfördelningen nu är 50/50 jämfört med 55/45. Innerutrymmena är desamma vilket betyder att fyra personer åker komfortabelt och bagageutrymmet sväljer ett par resväskor.

Interiört känner vi igen oss direkt och det är som att kliva in i vilken Mini som helst med det säregna infotainmentsystemet som går att få med en skärm på från 6,5 tum till 8,8 tum beroende på utrustningsnivå.

Här finns givetvis även vippknapparna för bland annat vilket körläge du vill använda (fyra till antalet) samt en för i vilken utsträckning energin ska återvinnas när motorn används som generator och laddar bilens batteri lite varje gång du bromsar eller när du släpper på gasen. Modellspecifik är det nya digitala instrumentkluster bakom ratten bestående av en 5,5-tums färgskärm.

Gynnsamma förhållanden under provkörningen

Provkörningen äger rum i ett soligt Miami, med andra ord perfekta förhållanden för Cooper SE, frånsett att klimatanläggningen får jobba rejält för anständiga nivåer av luftfuktighet och för att sänka temperaturen inne i kupén.

Ett tryck på vippknappen för att starta motorn och sedan bär det iväg. Ekipaget far fram nästan kusligt tyst, det enda som hörs är ett lågt vinande från elmotorn, i övrigt känns bilen riktigt bra ljudisolerad. Nu är förvisso vägarna i Miami knappast jämförbara med de svenska så omdömet ska tas med en viss nypa salt till dess vi hunnit provköra här hemma.

Elmotor utvecklar 135 kilowatt, motsvarande 184 hästkrafter och 270 newtonmeter. Drivningen sker via framhjulen och energin lagras i det 32,6 kWh stora Litiumjonbatteri-paketet. Räckvidden ska enligt specifikationerna hamna på mellan 235 till 270 kilometer och förbrukningen ligga på mellan 16.8 – 14.8 kWh/100 km. Under provkörningen snittade vi på 14,2 kWh/100 km, och då som sagt under relativt gynnsamma förhållanden.

Batteriet kan hantera snabbladdning med effekter på upp till 50 kilowatt och med högsta effekt tar det runt 35 minuter att uppnå 80 procents laddning. Med en laddbox på 11 kilowatt är motsvarade tid 2,5 timmar.

Slutligen då, är Mini Cooper med eldrift lika underhållande att köra som motsvarande modell med bensinmotor? Efter en provkörning begränsad till endast par timmar och nästan uteslutande i tät stadstrafik utan möjlighet att rasta bilen ordentligt är det givetvis svårt att dra en slutgiltig slutsats, men visst infinner sig den karakteristiska gokart-känslan. Kraften kommer direkt och 0 – 100 avverkas på 7, 3 sekunder och den uppträder som en utpräglad stadsbil bör, med en kvick och direkt styrning.

Första intrycket

Sammantaget gav den flyktiga bekantskapen onekligen mersmak och vi ser fram emot en testkörning även på hemmaplan innan levererar ett slutgiltigt omdöme. Men körglädjen finns där och formmässigt håller det. Räckvidden kan givetvis diskuteras. Upp till 27 mil under perfekta förhållanden imponerar inte men med tanke på att Mini Cooper för många är en utpräglad stadsbil så lär den attrahera köpare ändå, inte minst de redan Mini-frälsta.

Den svenska lanseringen sker redan i början i mars och priserna är fastställda. Cooper SE Essential som är instegsmodellen hamnar på 359 100 kronor, fullutrustade Cooper Se Maximise betingar 416 500 kronor.

Specifikationer

Modell: Mini Cooper SE

Motor: Elmotor, maxeffekt 184 hk vid 7 000 r/­min, max vridmoment 270 Nm mellan 100 - 1 000 r/­min. Batterityp litium-jon, 32,6 kWh.

Kraftöverföring: Motor fram, framhjulsdrift. Automatlåda.

Fartresurser: Acceleration 0-100 km/h 7,3 s, toppfart 150 km/h.

Bränsleförbrukning (WLTP): Elförbrukning 16.8 – 14.8 kWh/100 km. Räckvidd blandad körning: 23,5 till 27,0 mil.

Pris: Från 359 100 kronor. Lansering 7 mars.

Köregenskaper

Snygg design

Pris

Räckvidden imponerar inte

begränsat bagageutrymme