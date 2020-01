I går släpptes Warcraft 3: Reforged, en uppdaterad version av det klassiska strategispelet Warcraft 3 och dess expansion The Frozen Throne. Mottagandet bland fansen har än så länge varit starkt negativt av en rad olika anledningar.

Blizzard har bland annat ändrat i användarvillkoren för spelet och gjort det klart att alla custom games, alltså innehåll som spelarna själva tar fram, nu kommer tillhöra Blizzard. Något som först uppmärksammades av PC Gamer.

Den nya ändringen går att reflektera tillbaka till att Blizzard förmodligen har dåliga minnen av att hela MOBA-genren, med jättespel som Dota och League of Legends, ursprungligen började som mods till Starcraft och Warcraft 3. Något som togs till vara på av utvecklare som Valve, som till och med lyckades vinna rättigheterna till namnet "Dota", och Riot Games vilka båda tjänade mängder av pengar men inte Blizzard som istället släppte sitt eget MOBA, Heroes of the Storm, först många år senare.

Utöver detta är spelare även upprörda över att Warcraft 3: Reforged upplevs som ofärdigt och att saker som utlovades inför släppet inte finns med i det färdiga spelet, så som uppdaterade mellansekvenser, rapporterar Polygon.

För stunden klagar användare på anslutningsproblem, att det är svårt att komma åt egengjort innehål, att det inte finns några klaner, att matchstatistik saknas, att användargränssnittet är buggigt och att det är problem med bilduppdateringen.

Många upprörs också över att vill man gå tillbaka till classic-versionen av Warcraft 3 måste man fortfarande ladda ner uppåt 30 gig och använda samma, för stunden bristande, onlinetjänst eftersom det gamla och nya spelet nu använder samma infastruktur.

Blizzard själva har än så länge inte kommenterat det hela.

