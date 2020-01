Världshälsoorganisationen (WHO) klassade under torsdagen nya coronavirusepidemin som ett globalt nödläge. Facebook publicerade också under dagen information om hur företaget ska hjälpa till att bekämpa virusets spridning.

En del av det handlar om att stoppa falsk information och lögner om viruset att spridas. Facebook har börjat stoppa information som enligt WHO och andra hälsomyndigheter skulle kunna skada de som tror på den. Fokus ligger på att stoppa uppmaningar att inte söka vård eller att inte vidta skyddsåtgärder, men också meningslösa eller direkt skadliga nonsensbehandlingar (som att dricka klorin).

Facebook ska också hjälpa till att sprida faktiskt användbar information, bland annat genom att visa länkar till trovärdiga källor längst upp när användare söker efter information om viruset.

Den tredje delen av Facebooks åtagande är att börja dela data med forskare. Till att börja med är det forskare vid Harvard och National Tsing Hua-universitetet i Taiwan, men Facebook skriver att programmet snart kan utökas till fler institutioner.