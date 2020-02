Vill du spara en slant på dina abonnemang känner du säkert till att de flesta svenska mobil- och internetleverantörer har dotterbolag som erbjuder i princip samma tjänster till ett lägre pris. Till exempel kan du välja Halebop, Hallon och Vimla i stället för Telia, Tre och Telenor.

Idag är det premiär för Penny, ett nytt varumärke från Tele2 som erbjuder både mobil- och bredbandsabonnemang utan vare sig bindningstid eller uppsägningstid. Det är dessutom möjligt att spara surfpotten till ett senare tillfälle, något som många användare lär uppskatta.

I skrivande stund erbjuds halva priset på mobiltelefoni och hundra kronors rabatt på bredband under tre månaders tid. Det innebär att du till exempel kan få en surfpott på 3 gigabyte för 49 kronor per månad eller ett bredband på 100 megabit för 149 kronor per månad.

– Vi ser en stor efterfrågan efter fler lågprisalternativ på marknaden, samtidigt som allt fler kunder vill samla sina uppkopplings- och underhållningstjänster hos en och samma leverantör. Penny är byggd för framtiden och tillgodoser alla dessa behov, och vår ambition är att givetvis att Penny ska bli Sveriges främsta lågprisaktör, säger Tele2:s vd Anders Nilsson i ett pressmeddelande.

Behöver du support rekommenderas du att ladda ner appen Penny från App Store eller Google Play. Via appen kan du även ändra abonnemangstypen.