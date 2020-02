Utöver det nya lågprisalternativet Penny har Tele2 även lanserat en ny videotjänst med namnet Comhem Play Plus.

För 69 kronor per månad får du tillgång till en lång rad filmer som Olympus has fallen, En man som heter Ove, Taken och The Hunger Games, samt mängder av svenska och utländska tv-serier som The Handmaid’s Tale, Mr Robot, Fargo, Vikings och Maria Wern.

Har du redan ett Comhem-abonnemang kan du testa den nya tjänsten gratis i 12 månader. Du kan använda tjänsten i mobilen, plattan eller datorn, vill du se innehållet på din tv rekommenderas en Chromecast. Glädjande nog fungerar tjänsten inom hela EU, så du kan fortsätta att se på dina favoritserier även när du är på resande fot.

Av allt att döma är det lanseringen av Comhem Play Plus som låg bakom konflikten mellan Tele2 och TV4 nyligen, en konflikt som till sist slutade med ett avtal mellan de båda parterna.