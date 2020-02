Disney planerar att göra sin streamingtjänst Hulu tillgänglig globalt under 2021. Detta meddelade företagets vd, Bob Iger, under tisdagen, rapporterar Cnet.

Hulu är en streamingtjänst som inriktar sig på generell bred underhållning. Bland dess originalserier syns hyllade The Handmaid´s Tale, The Act och Ramy. Disney blev en majoritetsägare av Hulu i samband med att företaget köpte 21st Century Fox under mars 2019.

Tidigare har Hulu främst bara funnits i USA där tjänsten även går att skaffa för ett paketpris ihop med Disney Plus och ESPN Plus.

Enligt Bob Iger kommer Disney däremot att prioritera att först lansera Disney Plus i fler länder, varpå Hulu kommer dyka upp efter det.

I dagsläget är flera av Hulus serier tillgängliga på andra streamingtjänster i Sverige. Hur detta skulle förändras om Hulu kommer till Sverige nästa år är för stunden okänt.

