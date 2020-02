Disneys streamingtjänst hade en riktigt stark start, men har därefter saktat in en aning. I slutet av december hade Disney Plus enligt Disneys senaste kvartalsrapport 26,5 miljoner abonnenter. I dag är siffran uppe i 28,6 miljoner.

Siffran presenterades av Bob Iger under ett konferenssamtal med investerare under måndagen, skriver The Verge. Den är iögonfallande inte minst på grund av att tjänsten än så länge bara finns Australien, Kanada, Nederländerna, Nya Zeeland och USA.

Disney Plus har redan passerat HBO Now och ligger bara en aning efter Hulu som hade 30,4 miljoner abonnenter i slutet av 2019.

Den andra nykomlingen i streamingbranschen, Apple, valde att inte avslöja några siffror på antalet abonnenter i sin kvartalsrapport för fjärde kvartalet.