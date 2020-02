Blizzard har tagit in nytt blod för att ta ledningen för utvecklingen av Diablo-spelen: Rod Fergusson, som har jobbat med Gears of War-serien sedan 2005 och sedan 2014 varit chef på Microsoft-studion The Coalition som står för utvecklingen av Gears sedan företaget köpte serien från Epic.

Rod Fergusson börjar på Blizzard i mars och tar över mitt i utvecklingen av två viktiga spel för företaget: Diablo 4 för dator och konsoler samt Diablo: Immortal för mobiler.

Blizzard har de senaste åren tappat lite av sin forna glans. Flera högt uppsatta chefer som Michael Morhaime och Ben Brode har sagt upp sig och under 2019 trampade företaget i pr-klaveret flera gånger, bland annat kring Hongkong-demonstrationerna. Och när Warcraft 3 Reforged släpptes i slutet av januari var det till frän kritik.

Venturebeat skriver att Rod Fergusson är känd för att ro svåra projekt i mål och hans anställning kan tyda på att Blizzard vill ha någon som kan se till att Diablo 4-säcken knyts ihop.