Det amerikanska elektronikföretaget Nvidia, känt för sina grafikkort, är det senaste att hoppa av årets upplaga av Mobile World Congress som ska äga rum i Barcelona den 24 till 27 februari. Nvidia säger att avhoppet sker med anledning av hälsorisken gällande coronaviruset.

Företaget, som också är en av MWC 2020:s sponsorer, hade tio planerade programpunkter under mässan och skulle även hålla i ett innovationscenter för artificiell intelligens. Det är just nu oklart vad som kommer bli av de programpunkterna, rapporterar The Verge.

Sedan tidigare har även svenska Ericsson, sydkoreanska LG och kinesiska ZTE sagt att de kommer hoppa över årets Mobile World Congress av samma anledning.

