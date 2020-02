Spelbranschen är inte mer olik den politiska världen; gamla förhållanden tar slut och nya partners hittas när du minst anar det. Nvidia och Activision Blizzard verkade vara nära partners. Spelet Overwatch fanns tillgängligt på beta-versionen av Geforce Now. Men nu är skilsmässan ett faktum, detta skriver PC World. Samtliga spel från Activision Blizzard försvinner från Geforce Now.

Nvidia har kommenterat händelsen med följande uttalande:

"När vi tar Geforce Now till nästa nivå har vi kontinuerligt arbetat med utgivare för att få en robust katalog pc-spel. Detta innebär att vi kontinuerligt lägger till nya spel, och ibland måste ta bort spel - precis som andra leverantörer av digitala tjänster gör. På deras egen begäran kommer Activision Blizzards spel att tas bort från tjänsten. Även om vi tycker att detta är synd hoppas vi kunna arbeta tillsammans med Activision Blizzard i framtiden.”

Det här är ett hårt slag för molntjänsten Geforce Now, några av de mest spelade spelen är titlar från Activision Blizzard, så som Warcraft, Diablo, Starcraft och Hearthstone. Men lite solsken finns det. Nyligen lämnade Bungie Activision Blizzard - Destiny 2 finns fortfarande på Geforce Now, plus ett hundratal andra spel.