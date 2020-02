Det här varit sådär med tillgång på spel till Google Stadia, men nu dyker fem nya titlar upp i väntan på storspel som Doom Eternal och Baldur´s Gate 3.

De fem spelen kommer släppas till Stadia under våren och sommaren.

Lost Words: Beyond the Page är en pusselplattformare som äger rum i en ung flickas dagbok där du interagerar med orden på sidorna. Spelet är skrivet av Rhianna Pratchett som även jobbat på titlar som Mirror´s Edge, Tomb Raider och Rise of the Tomb Raider.

Panzer Dragoon Remake (som vi här använder Nintendo Switch-trailern för eftersom Stadia inte har släppt någon egen) är en, hör och häpna, remake av klassikern Panzer Dragoon där du flyger runt på en drake och skjuter på allt som rör sig.

Serious Sam Collection är en samling som innehåller Serious Sam The First Encounter HD, Serious Sam The Second Encounter HD och Serious Sam 3 BFE. En serie med fullt-ös-medvetslös-actionspel där det är Sam mot världen och det är världen som får akta sig.

Stacks on Stacks (on Stacks) är ett fysikpusselspel där det handlar om att bygga ett högt torn så att det inte faller och krossar din hemplanet.

Och slutligen har vi Spitlings som är ett samarbetsspel för upp till fyra spelare där ni spelar som rektanglar med tänder som spottar på saker som går sönder.

