E-sportindustrin växer för varje år som går. Nu när vi är en bit in i 2020 kan vi se att året inte verkar göra oss besvikna på något sätt, allra minst som svensk. Här är ett par av de största spelen, proffsen och tävlingarna att hålla koll på under året!

Counter-Strike Global Offensive (CS: Go)

Den svenska CS: Go-scenen har ett bättre utgångsläge när vi tar oss in i det nya decenniet än på många år. Med Fnatic i toppen som 4:e seedade i världen kan vi förvänta oss flera slutspel och förhoppningsvis ett antal finaler.

Utöver de två största svenska lagen, Fnatic och Ninjas in Pyjamas, har vi dessutom fått en ny (nästan) fullsvensk kandidat, Dignitas. Med spelare som Patrik ’’F0rest’’ Lindberg, Christopher ’’Get right’’ Alesund, Richard ’’Xizt’’ Landström, Adam ’’Friberg’’ Friberg och coachen Robin ’’Fifflaren’’ Johansson bjuds vi på den klassiska NIP-femman tillsammans med norsken Håkon ’’Hallzerk’’ Fjærli.

Utöver de svenska lagen får vi inte glömma en av de största CS GO spelarna som Sverige någonsin producerat, Olof ’"Olofmeister" Kajbjer, som med sitt lag Faze har startat detta år starkt.

IEM Katowice (28 februari – 1 mars)

En väldigt prestigefylld turnering som bjuder på förstklassigt spel där 11 av de 12 toppseedade lagen i världen är med. Katowice erbjuder dessutom bland de högsta turneringssummorna utöver Valves sponsrade majors. Lagen kommer att göra upp om 500 000 dollar.

ESL One Rio 2020 (11 maj – 24 maj)

Årets första major går av stapeln i Sydamerika. Tidigare har dessa turneringar endast spelats i Europa och Nordamerika. En major är en av två turneringar på året som sponsras av speltillverkaren Valve och klassas som de största och viktigaste tävlingarna på året.

Dreamhack Masters Jönköping (9 juni – 14 juni)

För första gången bjuds vi på en renodlad Dreamhack Masters i Jönköping. Dreamhack har varit delaktigt i att sätta Sverige på kartan inom e-sportscenen och anordnade även den första CS Go-majorn, då under Dreamhack Winter.

ESL One Cologne (2 juli – 7 juli)

För sjätte året i rad anordnas ESL One Cologne. Tävlingen som var värd för den ena majorn 2016 kommer nu att hamna på samma prissumma, nämligen 1 miljon dollar.

Andra majorn 2020 (2 november – 15 november)

Datum är spikat men ännu är ingen värd eller stad annonserad.

Dota 2

Med anledning av att The International ska hållas i Sverige riktas mycket uppmärksamhet mot Dota 2. Här har man som svensk flera lag och spelare att följa. Bland annat svensken Ludwig ’’zai’’ Wåhlberg som spelar i Team Secret och tog en fjärdeplats i fjolårets världsmästerskap.

Dessutom har vi topp 5 rankade laget Alliance med svenskarna Simon ’’Handsken’’ Haag och Linus ’’Limmp’’ Blomdin. Samt Team Liquid med ytterligare tre svenskar.

ESL One Los Angeles 2020 (15 mars – 22 mars)

För första gången kommer en Dota 2-major anordnas i Los Angeles. Här kommer 16 lag att tävla om en prissumma på 1 miljon dollar.

EPICENTER Major 2020 (2 maj – 10 maj)

Den fjärde majorn under säsongen 2019 – 2020 kommer hållas i Moskva.

ONE Esports Singapore major 2020 (20 juni – 28 juni)

Singapore kommer vara värdplatsen för den femte och sista majorn innan världsmästerskapen drar igång.

The International (18 augusti – 23 augusti)

Årets kanske största händelse för Sverige inom esport under 2020 är att världsmästerskapen i Dota 2 kommer att hållas i Globen, Stockholm. Vi kan räkna med ett fullproppat Globen då biljetterna för turnering 2019 såldes slut på strax under 1 minut.

Rocket League (RL)

Svenskarna inom Rocket Leagues e-sportscen har under tidens gång varit få, men de som har tagit sig upp har varit med och fightats i toppen. För svenska supportrar inom RL finns det ett namn som klingar mer än alla andra: Pierre ’’Turbopolsa’’ Silfver.

Med fyra världsmästartitlar i ryggen och två MVP’s är han en av de mest framgångsrika Rocket League-spelaren genom tiderna och med sitt nordamerikanska lag NRG ser det ut som att framgångarna kan utökas.

Turbopolsa är för tillfället den enda svensken bland topplagen inom RL efter att vännen och motståndaren Al0t lämnade laget Mousesport. Al0t har även han varit med i toppstriderna och nådde sitt bästa resultat i världsmästerskapen säsong 4 med en andra placering efter en förlust mot just den fyrfaldige världsmästaren i finalen.

Rocket League Championship Series Season 9 (pågående – 26 april)

Efter en katastrofal första helg då servrarna valde att lägga ner har nu säsongen påbörjats för RLCS S9. Vi kan se fram emot vad som kan komma att bli den tuffaste ligasäsongen hittills då 10 lag i EU respektive NA gör upp om vilka som kommer få åka på lan-slutspelet i Dallas där de kommer mötas upp av två lag från Oceania och två lag från Sydamerika.

Intel World Open

Som en uppstart inför de Olympiska spelen kommer Intel anordna en varsin turnering för Rocket League och Street Fighter med en prispott på 250 000 dollar för respektive turnering. Dessa turneringar kommer spelas med landslag och vi hoppas att Sverige är med och representeras.

Rykte – Rocket League Championship Series Season 10

Med högsta sannolikhet kommer RLCS S10 hållas under hösten 2020 men detta brukar annonseras först efter att nuvarande säsong är avklarad.

League of Legends (LoL)

Foto: Riot Games

LoL fortsätter att vara en stor e-sport och är till största delen baserat på ligaspel gällande turneringsformaten. Som enda svensk i den absoluta toppen inom LoL har vi Rekkles som spelar ADC (en karaktärstyp som förväntas ge hög skada) för laget Fnatic.

Rekkles började sin professionella karriär som en av de yngsta spelarna någonsin redan 2012. Han har sedan dess vunnit flera mästerskap bland annat de europeiska regionala mästerskapen samt en andra placering i världsmästerskapen.

LEC, LCS, LPL, LCK, LMS (pågående – )

Detta är de olika ligorna för respektive region inom LoL. LEC som står för European League of Legends Championship Series är då, som namnet antyder, den europeiska ligan. Där spelar bland annat Fnatic och topp 2-rankade laget G2 som blev tvåa i fjolårets världsmästerskap. Just nu pågår vårsäsongen för att sedan efterföljas av sommarsäsongen.

World Championship

Världsmästerskapen 2020 kommer hållas i Kina men inga datum har getts ut ännu.

Fortnite

Rykte – World Cup

Ingenting har bekräftats men rykten har börjat gå runt om att Epic Games kommer anordna ytterligare ett världsmästerskap för Fortnite och om vi lärde oss någonting förra året så snålar Epic inte in på sina mästerskap.