I fredags hade Sonic the Hedgehog-filmen premiär och det blev succé. Bara i USA drog filmen in motsvarande cirka 554 miljoner kronor under helgen, och globalt kring 970 miljoner kronor, skriver Engadget.

Filmen skulle först ha premiär i november men massiv kritik mot designen på Sonic gjorde att Paramount och Sega sköt upp premiären och gick tillbaka till studion.

Den nya designen har tagits emot mycket bättre och uppståndelsen ledde till slut alltså till något positivt även för filmskaparna – det är mycket möjligt att filmen inte hade gjort alls lika bra ifrån sig om designen hade varit ”rätt” från början.

Detective Pikachu hade premiär i maj förra året och drog som jämförelse in cirka 525 miljoner kronor under öppningshelgen.