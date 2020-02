Efter ett skakigt år med flera säkerhets- och integritetsproblem gör nu Amazonägda Ring om förfarandet hur användare loggar in på sina konton.

Från och med den här veckan (vecka 8) kommer samtliga Ring-användare behöva använda sig av tvåfaktorsautentisering. När de loggar in på sin Ring-produkt kommer en sexsiffrig säkerhetskod då skickas till dem via sms som de sedan behöver knappa in.

Det extra lagret av säkerhet hindrar dels någon som kommit över ditt användarnamn och lösenord från att logga in på ditt konto, men gör också så du kan se inloggningar från nya enheter och ip-adresser.

Användarna kommer i kontrollcentret för Ring nu också kunna välja huruvida de vill att deras användardata ska delas med tredjeparter eller inte för att skapa personliga annonser. Ring har också valt att pausa den tidigare datadelningen som företaget gjorde med tredjepartsanalystjänster.

